Бывший президент СССР запечатлен в разные периоды своей жизни

Продюсер Андрей Разин опубликовал редкие фотографии Михаила Горбачева, которые существуют в единственном экземпляре. На некоторых из них бывший советский лидер запечатлен в совсем юном возрасте. Архивные кадры экс-президента СССР артист показал в "Инстаграм".

По словам продюсера, накануне он разговаривал с бывшим советским лидером. Они обсудили изменения в Конституцию и состояние здоровья политика. Горбачев чувствует себя, по словам Разина, стабильно, кроме того, продюсер помогает ему в семейных делах.

В связи с этим Разин показал старые фотографии Горбачева, которые можно увидеть только в музее в Сочи. На них бывший президент запечатлен в разные периоды жизни. На одних снимках он показан ребенком. На других фигурирует и его супруга Раиса, которая умерла больше 20 лет назад.