Лукашенко вышел к журналистам без обуви

Лукашенко вышел к журналистам без обуви
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бацька объяснил такое поведение уважением к труду уборщиц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко иногда встречает журналистов босиком. Об этом стало известно из документальной ленты "Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко".

Сама картина с соответствующими кадрами опубликована на ютюб-канале "АТН: новости Беларуси и мира".

Судя по рассказу журналиста Андрея Кривошеева, такой выход бацьки к представителям СМИ не является редкостью. Сам Лукашенко в интервью пояснил, что встретил Кривошеева без обуви, поскольку с уважением относится к работе обслуживающего персонала.

"Уважая труд уборщиц, я босиком хожу", – заявил Александр Григорьевич, выходя из лифта.

Как отметил журналист, и он, и лидер нации все интервью, которое, кстати, состоялось в Сочи, провели без обуви.

Видеоролик с босым Лукашенко и Кривошеевым также размещен на странице телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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