Курс рубля
- Доллар по 77: эксперт назвал условие для резкого роста валюты
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Курс доллара резко пошел вверх
Президент Белоруссии Александр Лукашенко иногда встречает журналистов босиком. Об этом стало известно из документальной ленты "Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко".
Сама картина с соответствующими кадрами опубликована на ютюб-канале "АТН: новости Беларуси и мира".
Судя по рассказу журналиста Андрея Кривошеева, такой выход бацьки к представителям СМИ не является редкостью. Сам Лукашенко в интервью пояснил, что встретил Кривошеева без обуви, поскольку с уважением относится к работе обслуживающего персонала.
"Уважая труд уборщиц, я босиком хожу", – заявил Александр Григорьевич, выходя из лифта.
Как отметил журналист, и он, и лидер нации все интервью, которое, кстати, состоялось в Сочи, провели без обуви.
Видеоролик с босым Лукашенко и Кривошеевым также размещен на странице телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти".
Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза
Веселые шутки в подборке от "Утро.ру"