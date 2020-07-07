Постановление уже подписано главой правительства РФ

Россияне, оставшиеся без работы, получат повышенное пособие и в августе 2020 года. Соответствующее распоряжение сделал премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что минимальный уровень пособия по безработице в России в текущем году составляет 1,5 тыс. рублей. Ранее было принято решение повысить эти выплаты за май и июнь 2020 г. до 4,5 тыс. руб. ежемесячно. По новому постановлению увеличенная выплата сохранится до августа.

До августа будет сохранено и пособие для россиян, потерявших работу из-за коронавируса. Тем, кто остался без постоянного заработка после 1 марта 2020 г., кроме нарушителей трудовой дисциплины, положено по 12130 руб. в месяц.