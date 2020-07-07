Пресмыкающееся пряталось в шкафу

Жительница подмосковного Сергиевого Посада наткнулась дома на змею. Женщина вызвала спасателей, которые вынесли пресмыкающееся на улицу.

Случай произошел в загородном доме в деревне Новоселки, передает пресс-центр ГКУ МО "Мособлпожспас".

Сообщается, что змея, свернувшись, лежала в шкафу россиянки. Специалисты подцепили ее крюком и вынесли за пределы дома.

Обнаруженная змея оказалась ужом, пишет издание "Подмосковье сегодня".