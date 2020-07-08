Защита обжаловала арест Сафронова

Советника главы Роскосмоса взяли под стражу до 6 сентября

Защитники Ивана Сафронова обжаловали постановление суда, принятое 7 июля, по которому советника главы Роскосмоса заключили под стражу до 6 сентября. Адвокаты Сафронова не видят достаточных оснований для принятия такого решения. 

"Интерфакс" уточняет, что апелляцию уже подали. Защитники Иван Павлов и Евгений Смирнов уверены, что этот вердикт Лефортовского суда противоречит закону, дополняет телеканал "360"

Напомним, что Сафронова задержали в Москве 7 июля. Предположительно, бывшего советника главы Роскосмоса обвиняют в государственной измене. Предполагается, что он сотрудничал со спецслужбами Чехии. Сафронову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет URA.RU

Полина ЛЕДОВСКИХ

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