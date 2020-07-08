Советника главы Роскосмоса взяли под стражу до 6 сентября

Защитники Ивана Сафронова обжаловали постановление суда, принятое 7 июля, по которому советника главы Роскосмоса заключили под стражу до 6 сентября. Адвокаты Сафронова не видят достаточных оснований для принятия такого решения.

"Интерфакс" уточняет, что апелляцию уже подали. Защитники Иван Павлов и Евгений Смирнов уверены, что этот вердикт Лефортовского суда противоречит закону, дополняет телеканал "360".

Напомним, что Сафронова задержали в Москве 7 июля. Предположительно, бывшего советника главы Роскосмоса обвиняют в государственной измене. Предполагается, что он сотрудничал со спецслужбами Чехии. Сафронову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет URA.RU.