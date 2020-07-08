Российские школьники не пойдут на линейки 1 сентября

Из-за пандемии COVID-19 традиционное мероприятие проводиться не будет

В этом году традиционные школьные линейки 1 сентября будут отменены из-за необходимости соблюдать меры безопасности из-за коронавируса. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА "Новости". 

Глава ведомства также добавил, что мероприятие пройдет "немножко в другом формате". Однако не уточнил, в какой именно форме пройдут праздники в школах. Министр выразил надежду, что "школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс".

Сергей Кравцов отметил, что 1 сентября будет проведена диагностика знаний школьников по итогам дистанционного обучения. В ходе проверки будет выявлен уровень знаний учащихся и "пробелы", которые могли возникнуть из-за нового формата учебы. Это окончательное решение, принятое министерством.

Напомним, что ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Олег Смолин заявил, что существует вероятность, что российские школы не откроются к сентябрю из-за угрозы второй волны коронавируса.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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