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Подмосковные специалисты предупредили об опасности ягод. С началом летнего сезона прилавки магазинов и рынков наполнились клубникой, земляникой, малиной, смородиной и другими ягодами. Однако врачи просят с осторожностью относиться к поеданию плодов, ведь зачастую они могут стать причиной сильной аллергии.
Употребление ягод может вызвать першение в горле, сильные отеки, чихание, диарею и рвоту, кожный зуд, приступы бронхиальной астмы. Самыми сильными аллергенами в этом плане являются клубника и земляника.
Врач также отметила, что чаще всего аллергия появляется у детей. Это обусловлено недостаточным количеством ферментов в детском организме, а также повышенной проницаемостью слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях аллергия может и не проявляться, однако лучше не давать ягоды детям до 1 года, уточняет "Подмосковье сегодня".
Чтобы избежать аллергической реакции рекомендуется термически обрабатывать плоды. Например, можно приготовить компоты, варенье и морсы. Такой способ поможет разрушить белки-аллергены, сохранив при этом достаточный запас витаминов.
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