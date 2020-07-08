Наказание для неадекватных любителей животных хотят закрепить на законодательном уровне

В региональном парламенте рассматривают возможность введения специального наказания для владельцев собак, которые провоцируют животное на нападение, сообщает АГН "Москва".

По словам зампреда комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николая Черкасова, участились случаи, когда собака ведет себя смирно, однако ее владелец, находясь в неадекватном состоянии, намеренно натравливает ее на других людей.

На данный момент подобные действия рассматриваются как хулиганство. Особые трудности возникают с доказательством вины хозяина. Как правило, во всем обвиняют либо питомца, либо пострадавшего, который якобы сам спровоцировал нападение, уточняет "Подмосковье сегодня".

Черкасов отметил, что в парламенте намерены закрепить ответственность владельцев собак за собственное агрессивное поведение на законодательном уровне. Сейчас специалисты нарабатывают базу и ждут предложений.

Депутат также провел аналогию с владельцами автомобилей, заявив, что в случае конфликтов на дороге ответственность за машину несет водитель. Так и в ситуации с собакой нести ответственность за ее и свои действия должен владелец.