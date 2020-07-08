Агрессивных владельцев собак хотят наказывать рублем

Наказание для неадекватных любителей животных хотят закрепить на законодательном уровне

В региональном парламенте рассматривают возможность введения специального наказания для владельцев собак, которые провоцируют животное на нападение, сообщает АГН "Москва".

По словам зампреда комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николая Черкасова, участились случаи, когда собака ведет себя смирно, однако ее владелец, находясь в неадекватном состоянии, намеренно натравливает ее на других людей.

На данный момент подобные действия рассматриваются как хулиганство. Особые трудности возникают с доказательством вины хозяина. Как правило, во всем обвиняют либо питомца, либо пострадавшего, который якобы сам спровоцировал нападение, уточняет "Подмосковье сегодня"

Черкасов отметил, что в парламенте намерены закрепить ответственность владельцев собак за собственное агрессивное поведение на законодательном уровне. Сейчас специалисты нарабатывают базу и ждут предложений.

Депутат также провел аналогию с владельцами автомобилей, заявив, что в случае конфликтов на дороге ответственность за машину несет водитель. Так и в ситуации с собакой нести ответственность за ее и свои действия должен владелец.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

Заслужили отдых: кто уйдет на пенсию в 50 лет

Определенным категориям граждан придется потрудиться, чтобы начать получать выплаты от государства раньше остальных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей