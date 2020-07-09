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В июле наступает сезон абрикосов. Этот фрукт популярен не только из-за сладкого вкуса. Например, он благоприятно влияет на работу сердца и нервной системы. Однако существуют и противопоказания к употреблению оранжевых плодов.
Абрикос: польза и витамины в составе
Первая причина включить в рацион этот фрукт – множество микроэлементов и полезных веществ в составе. Например, в нем есть антиоксиданты, бета-каротин, флановоиды и витамины. Все эти элементы защищают клетки, укрепляют иммунитет, а также борются со старением.
Еще один плюс – это профилактика ухудшения зрения. Абрикосы положительно влияют на здоровье глаз и способны замедлить происходящее в организме процессы старения.
Есть абрикосы советуют и тем, кто следит за своим внешним видом. Витамины А, Е и С в составе делают кожу увлажненной, упругой и сияющей, что так важно летом. Волосы и ногти станут выглядеть лучше.
На здоровье ЖКТ позитивно влияют два вида клетчатки в составе абрикосов. Кислотность желудка при регулярном употреблении фрукта придет в норму, а микрофлора кишечника станет здоровой.
В составе плода есть калий, который важен для работы нервной системы, а также улучшает память и повышает работоспособность.
Абрикос: вред и противопоказания к употреблению
Главная опасность этого плода – это косточка. Внутри нее есть вещество, которое после употребления перерабатывается организмом в синильную кислоту – ее избыток в желудке может привести к отравлению. Поэтому съедать за раз большое количество абрикосов не стоит.
Есть абрикосы не рекомендуют людям с диабетом, серьезными заболеваниями желудка и печени, а также тем, у кого есть проблемы с обменом веществ.
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