Фрукт улучшает память и зрение, но может навредить, если съесть слишком много

В июле наступает сезон абрикосов. Этот фрукт популярен не только из-за сладкого вкуса. Например, он благоприятно влияет на работу сердца и нервной системы. Однако существуют и противопоказания к употреблению оранжевых плодов.

Абрикос: польза и витамины в составе

Первая причина включить в рацион этот фрукт – множество микроэлементов и полезных веществ в составе. Например, в нем есть антиоксиданты, бета-каротин, флановоиды и витамины. Все эти элементы защищают клетки, укрепляют иммунитет, а также борются со старением.

Еще один плюс – это профилактика ухудшения зрения. Абрикосы положительно влияют на здоровье глаз и способны замедлить происходящее в организме процессы старения.

Есть абрикосы советуют и тем, кто следит за своим внешним видом. Витамины А, Е и С в составе делают кожу увлажненной, упругой и сияющей, что так важно летом. Волосы и ногти станут выглядеть лучше.

На здоровье ЖКТ позитивно влияют два вида клетчатки в составе абрикосов. Кислотность желудка при регулярном употреблении фрукта придет в норму, а микрофлора кишечника станет здоровой.

В составе плода есть калий, который важен для работы нервной системы, а также улучшает память и повышает работоспособность.

Абрикос: вред и противопоказания к употреблению

Главная опасность этого плода – это косточка. Внутри нее есть вещество, которое после употребления перерабатывается организмом в синильную кислоту – ее избыток в желудке может привести к отравлению. Поэтому съедать за раз большое количество абрикосов не стоит.

Есть абрикосы не рекомендуют людям с диабетом, серьезными заболеваниями желудка и печени, а также тем, у кого есть проблемы с обменом веществ.