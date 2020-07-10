ВОЗ: России грозят повторные ограничительные меры из-за коронавируса

Вероятность возврата ряда запретов сохранится, пока не появится вакцина от COVID19

Несмотря на снижающееся число зараженных коронавирусом, России расслабляться нельзя. Так считает представитель Всемирной организации здравоохранения в нашей стране Мелита Вуйнович. 

По ее словам, в РФ, возможно, снова потребуется вводить некоторые запреты из-за инфекции из Китая. Такая ситуация может возникнуть, если люди не будут соблюдать социальную дистанцию, а число заболевших начнет расти. 

Вуйнович отметила, что людям нужно быть готовыми к такому сценарию, потому что лучше не ждать, пока вирус с новой силой начнет распространяться. Угроза возврата карантинных мер не исчезнет, пока не появится лекарство или вакцина, уточняет РИА "Новости". 

Полина ИВАНОВА

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