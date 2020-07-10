Секретные данные об отравлении в Солсбери попали в чужие руки

Топ-менеджер крупнейшей финансовой компании Германии Wirecard Ян Марсалек показывал партнерам секретные документы, полученные им от британских разведчиков. В том числе у него была формула нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Как выяснилось, Марсалек хвастался своими связями со спецслужбами, чтобы убедить партнеров, что Wirecard имеет инсайдерскую информацию. В качестве доказательства он демонстрировал документы, имевшие отношение к нашумевшему делу Скрипалей. Помимо формулы токсина, у него были отчеты специалистов ОЗХО о расследовании в Солсбери и даже доклад Москвы, в котором говорилось, что вещество, которым отравили Скрипалей, было произведено в британской военной лаборатории Портон-Даун, сообщает Financial Times.

Операционный директор Wirecard Марсалек пропал после увольнения из компании в июне 2020 года. Вскоре обнаружилось, что со счетов Wirecard, которая занималась выпуском криптовалютных карт и имела хорошую репутацию в международных финансовых кругах, исчезли €1,9 млрд. Компанию объявили банкротом, ее глава Маркус Браун арестован, а Марсалека не могут найти. Были подозрения, что он бежал из Германии на Филиппины, однако местные власти опровергли эту информацию.

Инцидент с отравлением в Солсбери произошел в марте 2018 года. В Лондоне решили, что бывшего шпиона Скрипаля, который был отпущен из российской тюрьмы по обмену, хотели ликвидировать по заказу Москвы при помощи запрещенного боевого токсина "Новичок". В России отвергли все обвинения. Пролить свет на эту историю могли бы сами отец и дочь Скрипали, но их местонахождения не известно. В РФ допускают, что их уже нет в живых.