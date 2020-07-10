"Кинозал, солярий, мрамор": опубликованы кадры роскошного жилища Зеленского

"Кинозал, солярий, мрамор": опубликованы кадры роскошного жилища Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Президенту Украины напомнили, что он предлагал отдать госдачи под детские лагеря

Владимир Зеленский сменил место жительства и разместился в государственном президентском доме. Накануне фото резиденции и роскошных интерьеров попали в Сеть.

На снимках запечатлен загородный дом, больше похожий на дворец. Фотографии огромной люстры и деревянной мебели усиливают впечатление от увиденного.

Кадры нового жилища лидера Незалежной опубликовал на своей странице в "Фейсбук" журналист Михаил Ткач. В своем посте он решил напомнить о громких предвыборных заявлениях Зеленского, в которых тот осуждал политиков, разъезжающих в кортежах и живущих на государственных дачах.

"Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла…", – вспоминает Ткач слова Зеленского, которые тот произнес во время предвыборной гонки.

По словам журналиста, в новой резиденции Зеленского есть кинозал, бильярдная, солярий, сауны и массажный кабинет. Санузлы отделаны мрамором и даже есть лифт.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что президент Украины продал свой земельный участок вместе с домом в Киеве и теперь будет жить в резиденции Конча-Заспа, принадлежащей государству.

Ольга ФЕДОРОВА

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