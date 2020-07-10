Небо над подмосковным заводом начнет патрулировать ястреб

Хищник защитит территорию организации от других пернатых

В Московской области решили, что охраной воздушного пространства займется тетеревятник. Он будет патрулировать территорию завода, переработкой отходов в удобрения. Основная проблема заключается в том, что над предприятием кружит слишком много других птиц, а в особенности чаек. Об этом рассказала пресс-служба Минэкологии региона. 

Как сообщает "Подмосковье сегодня", в области тщательно проанализировали способы отпугивания пернатых и решили перенять опыт аэропорта "Внуково", где небо находится под защитой сразу четырех ястребов.

На данный момент популяции данного вида ничего не угрожает, однако для того, чтобы птица смогла "начать работу", будет необходимо получить специальное разрешение. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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