На предыдущей рабочей онлайн встрече глава государства ее просто швырнул на стол

Президент РФ Владимир Путин, кажется, нашел свою индивидуальную "грушу для битья", чтобы выпускать пар, когда чем-то недоволен. В ходе сегодняшнего заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер нации раскрутил на столе ручку.

Отметим, что в этот момент глава государства обращался к участниками онлайн совещания, комментируя их выступление.

Видеокадры опубликовало издание URA.RU на своей странице "ВКонтакте".

Предыдущий похожий случай произошел 26 мая во время заседания, посвященного борьбе с паводками и пожарами. Тогда "Утро.ру" писало, что президент потребовал от чиновников усилить контроль над ситуацией.

Вообще самая известная история с ручкой Путина случилась в далеком 2009 году в бытность его премьер-министром. Тогда он приезжал в Пикалево, где провел совещание на территории местного градообразующего глиноземного предприятия. Глава правительства потребовал от предпринимателя Олега Дерипаски поставить свою подпись под соглашением о возобновлении поставок сырья ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево", необходимого для возобновления работы завода.

У бизнесмена не оказалось с собой ручки, которую и предоставил ему премьер, прямо-таки швырнул на лист с соглашением. Подписав документ миллиардер попытался ее унести с собой, но Путин сказал Дерипаске вслед: "Авторучку мне верните сюда!" Соответствующее видео можно найти на ютюб-канале.

