Путин заигрался с ручкой во время совещания

Путин заигрался с ручкой во время совещания
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На предыдущей рабочей онлайн встрече глава государства ее просто швырнул на стол

Президент РФ Владимир Путин, кажется, нашел свою индивидуальную "грушу для битья", чтобы выпускать пар, когда чем-то недоволен. В ходе сегодняшнего заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер нации раскрутил на столе ручку.

Отметим, что в этот момент глава государства обращался к участниками онлайн совещания, комментируя их выступление.

Видеокадры опубликовало издание URA.RU на своей странице "ВКонтакте".


Предыдущий похожий случай произошел 26 мая во время заседания, посвященного борьбе с паводками и пожарами. Тогда "Утро.ру" писало, что президент потребовал от чиновников усилить контроль над ситуацией.

Вообще самая известная история с ручкой Путина случилась в далеком 2009 году в бытность его премьер-министром. Тогда он приезжал в Пикалево, где провел совещание на территории местного градообразующего глиноземного предприятия. Глава правительства потребовал от предпринимателя Олега Дерипаски поставить свою подпись под соглашением о возобновлении поставок сырья ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево", необходимого для возобновления работы завода.

У бизнесмена не оказалось с собой ручки, которую и предоставил ему премьер, прямо-таки швырнул на лист с соглашением. Подписав документ миллиардер попытался ее унести с собой, но Путин сказал Дерипаске вслед: "Авторучку мне верните сюда!" Соответствующее видео можно найти на ютюб-канале.

Фоторепортаж
Британцы раскупили все фото с Путиным
Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов/ Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Дружинин Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС +2
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля

Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Пенсионерам напомнили о дополнительной выплате

Размер прибавки к пенсии для каждого рассчитывается индивидуально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей