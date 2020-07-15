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Главные правила для тех, кто хочет похудеть после 50 лет, назвали врач и фитнес-тренер.
Питаться так же, как в 30 лет, специалисты не советуют. Лишние калории уже не будут сгорать так быстро, как раньше, и неизбежно отложатся на талии. Для сохранения стройности необходимо пересмотреть содержимое холодильника.
В первую очередь, нужно отказаться от быстрых углеводов или хотя бы ограничить их в рационе. Это главный враг худеющих. Сахар, варенье, мед, сладкие фрукты (бананы, виноград, инжир, манго), булки, хлеб, макароны и картошка – целый ряд продуктов в черном списке у диетологов.
"Сладкую пищу вполне можно заменять орехами и сухофруктами, однако, поскольку они имеют высокую калорийность, их потребление должно быть ограничено. Сухофрукты сахаром посыпать нельзя, и есть их можно не более 1/2 стакана в день",
– отметил врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин.
Кофе, чай и прочие напитки желательно пить без сахара. При этом в чай можно добавить дольку лимона или яблока для вкуса, а в кофе подлить молока. О пакетированных соках лучше забыть, предостерег Заботин. Обязательно нужно соблюдать питьевой режим. Перед едой – стакан теплой воды. За день необходимо выпивать литр – полтора чистой воды.
На завтрак можно есть каши. Предпочтение стоит отдать цельнозерновым, тем, которые долго варятся, советует эксперт. Учитывая, что обмен веществ замедляется, нужно увеличивать долю овощей и фруктов в меню – они содержат необходимую организму клетчатку. Особенно это актуально для тех, кто страдает от запоров.
"Рекомендуется выдерживать количество овощей и фруктов в соотношении 2:3 и 1:3 соответственно",
– рассказал Заботин.
Из овощей диетолог советует есть разные виды капусты, помидоры, баклажаны, кабачки, стеблевой сельдерей. Из фруктов – зеленые яблоки, сливы, помело, грейпфрут.
Нутрициолог, специалист по спортивной медицине и фитнесу Александр Филимонов добавляет, что в меню нужно добавить легкоусвояемые белки.
"Рыба, куриный яичный белок, морепродукты, – лучшие помощники в борьбе с лишним весом",
– рекомендовал эксперт.
Как отметил Заботин, чем старше становится человек, тем больше ему нужно движения. После 50 лет рекомендуется делать не меньше 10 тыс. шагов в сутки. Тем, кто делает упражнения, врач советует следить за давлением.
"Желательно перед началом зарядки и сразу после нее измерять артериальное давление. По верхней цифре АД после тренировки не должно повышаться более, чем на 30 миллиметров ртутного столба (например, было 120/70, а стало 150/90). В ином случае надо снижать темп зарядки, амплитуду движений и делать короткие перерывы".
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