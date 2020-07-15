С возрастом все сложнее распрощаться с лишним весом – обмен веществ замедляется, что отражается на фигуре. "Утро.ру" рассказывает, что нужно делать, чтобы оставаться в форме

Главные правила для тех, кто хочет похудеть после 50 лет, назвали врач и фитнес-тренер.

Что нельзя есть

Питаться так же, как в 30 лет, специалисты не советуют. Лишние калории уже не будут сгорать так быстро, как раньше, и неизбежно отложатся на талии. Для сохранения стройности необходимо пересмотреть содержимое холодильника.

В первую очередь, нужно отказаться от быстрых углеводов или хотя бы ограничить их в рационе. Это главный враг худеющих. Сахар, варенье, мед, сладкие фрукты (бананы, виноград, инжир, манго), булки, хлеб, макароны и картошка – целый ряд продуктов в черном списке у диетологов.

"Сладкую пищу вполне можно заменять орехами и сухофруктами, однако, поскольку они имеют высокую калорийность, их потребление должно быть ограничено. Сухофрукты сахаром посыпать нельзя, и есть их можно не более 1/2 стакана в день",

– отметил врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин.

Кофе, чай и прочие напитки желательно пить без сахара. При этом в чай можно добавить дольку лимона или яблока для вкуса, а в кофе подлить молока. О пакетированных соках лучше забыть, предостерег Заботин. Обязательно нужно соблюдать питьевой режим. Перед едой – стакан теплой воды. За день необходимо выпивать литр – полтора чистой воды.

Что нужно есть худеющим

На завтрак можно есть каши. Предпочтение стоит отдать цельнозерновым, тем, которые долго варятся, советует эксперт. Учитывая, что обмен веществ замедляется, нужно увеличивать долю овощей и фруктов в меню – они содержат необходимую организму клетчатку. Особенно это актуально для тех, кто страдает от запоров.

"Рекомендуется выдерживать количество овощей и фруктов в соотношении 2:3 и 1:3 соответственно",

– рассказал Заботин.

Из овощей диетолог советует есть разные виды капусты, помидоры, баклажаны, кабачки, стеблевой сельдерей. Из фруктов – зеленые яблоки, сливы, помело, грейпфрут.

Нутрициолог, специалист по спортивной медицине и фитнесу Александр Филимонов добавляет, что в меню нужно добавить легкоусвояемые белки.

"Рыба, куриный яичный белок, морепродукты, – лучшие помощники в борьбе с лишним весом",

– рекомендовал эксперт.

Сколько нужно двигаться

Как отметил Заботин, чем старше становится человек, тем больше ему нужно движения. После 50 лет рекомендуется делать не меньше 10 тыс. шагов в сутки. Тем, кто делает упражнения, врач советует следить за давлением.

"Желательно перед началом зарядки и сразу после нее измерять артериальное давление. По верхней цифре АД после тренировки не должно повышаться более, чем на 30 миллиметров ртутного столба (например, было 120/70, а стало 150/90). В ином случае надо снижать темп зарядки, амплитуду движений и делать короткие перерывы".