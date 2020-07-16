Скончался снявший "Бриллиантовую руку" оператор

На счету у Игоря Черных более 20 фильмов

Скончался оператор, подаривший российским зрителям картины "Битва за Москву" и "Бриллиантовая рука". О смерти Игоря Черных проинформировали в Союзе кинематографистов РФ. 

Оператор ушел из жизни в возрасте 88 лет. На счету Черных более 20 фильмов. Уточняется, что он стал одним из первых профессионалов, проводивших съемки под водой. 

 Игорь Анатольевич был заслуженным деятелем искусств РСФСР, пишет "МИР 24". Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, дополняет URA.RU

Полина ЛЕДОВСКИХ

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