Младенец с ластами и гуманоиды: житель Кыштыма рассказал об аномальной зоне в городе

Младенец с ластами и гуманоиды: житель Кыштыма рассказал об аномальной зоне в городе
Фото: pixabay.com
Местные жители периодически наблюдают необъяснимые и ужасающие явления

В 1990-е годы город Кыштым в Челябинской области прославился благодаря гуманоиду Алешеньке. Однако это не единственное странное и пугающее явление, с которым приходится сталкиваться местным жителям до сих пор.

Бывший следователь регионального УВД Владимир Бендлин рассказал журналистам телеканала "Звезда", что в Кыштыме, судя по всему, существует некая аномальная зона. Время от времени в городе происходят явления, которые не поддаются объяснениям и наводят ужас на кыштымцев.

К примеру, по словам Бендлина, в населенном пункте рождался младенец с ластами. Также местные видели существ с вертикальными зрачками или же без ушей и половых органов. Кроме того, следователь поделился недавней историей с кроликами. По его словам, на посту, где мужчина дежурил, выпустили пушистых зверей. А позже одного из них нашли обескровленным.

Также журналисты спросили у Владимира Бендлина, что он думает по поводу знаменитого кыштымского карлика Алешеньки. Ссылаясь на показания специалистов, тот объяснил, что ребенок с подобными отклонениями не мог родиться живым. Следователь подчеркнул, что вряд ли существо с такими  сильными мутациями смогло бы выжить без чьей-либо помощи, тем более медицинской. 

Ранее специалисты развенчали мифы о Бермудском треугольнике и объяснили, почему в "аномальной" зоне пропадают корабли и самолеты.

Александра ЛЕОНИДОВА

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