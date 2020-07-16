Марш памяти может не состояться в этом году

Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие, которое предварительно было назначено на 26 июля – в День военно-морского флота. Когда именно пройдет это важное для россиян событие, пока не известно. Все будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса в стране.

Об этом рассказала пресс-служба "Бессмертного полка" после онлайн-встречи организаторов. Народный артист России Василий Лановой предложил рассмотреть возможность того, чтобы провести шествие уже в следующем году, 9 мая.

"Бессмертный полк" в этом году не состоялся из-за эпидемии COVID-19.



