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Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие, которое предварительно было назначено на 26 июля – в День военно-морского флота. Когда именно пройдет это важное для россиян событие, пока не известно. Все будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
Об этом рассказала пресс-служба "Бессмертного полка" после онлайн-встречи организаторов. Народный артист России Василий Лановой предложил рассмотреть возможность того, чтобы провести шествие уже в следующем году, 9 мая.
"Бессмертный полк" в этом году не состоялся из-за эпидемии COVID-19.
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