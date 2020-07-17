Поступающим предлагают выбрать из 35 направлений подготовки бакалавриата и 11 направлений специалитета

В понедельник, 20 июля, начнется очная приемная компания Российского университета транспорта. Встретят будущих студентов преподаватели, которые скажут приветственное слово для пришедших, передает пресс-служба учебного заведения.

Абитуриенты с начала следующей недели смогут подавать документы для поступления не только по почте или онлайн, воспользовавшись личным кабинетом на сайте, но и очно.

Чтобы подать документы лично, нужно сообщить о своем визите по номеру телефона: +7-901-150-50-50 (цифра "2" в автоинформаторе или добавочный номер "505"). Внутри университета необходимо надеть маску и сохранять социальную дистанцию.

Преимущество такого визита в вуз в том, что родители и выпускники сразу же смогут узнать подробности об обучении, пообщаться с преподавателями, узнать о направлениях подготовки, прогуляться по территории и получить полезный совет.

"Специальная акция "Вагон пожеланий" стартует в начале очной приемной кампании вуза 20 июля в 11:00. Преподаватели и сотрудники написали свои напутствия и лайфхаки на символических "Билетах в будущее" и опустили в "Вагон пожеланий". Получить свой билет с пожеланием будущие первокурсники смогут в зале приемной комиссии",

– сообщили в вузе.

В 2020 году абитуриенты могут подать документы на 35 направлений подготовки бакалавриата и 11 направлений специалитета. Тем, кто хочет пойти в магистратуру, предлагают выбрать из 24 направлений.

Российский университет транспорта является передовым научно-образовательным центром. В его составе четыре академии, шесть институтов, три колледжа и гимназия. Здесь учатся более 88 тысяч человек.