"Настоящие герои": сотрудника МЧС со спасенным ребенком сняли на видео

"Настоящие герои": сотрудника МЧС со спасенным ребенком сняли на видео
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Спасатель играл с малышом во время эвакуации его родителей

В Краснодаре из-за мощного ливня, который обрушился на город 14 июля, десятки улиц оказались под водой. Спасателям пришлось эвакуировать людей на лодках и вытаскивать из ушедшего под воду транспорта. На видео попал один из сотрудников МЧС, который развлекал малыша на берегу во время спасения его родителей. Трогательный ролик обсудили в Сети.

После ливня под мостом застрял трамвай и спасатели эвакуировали из него людей. Одному из них передали переноску с маленьким ребенком – его переправили на берег первым делом. Сотрудник МЧС разговаривал с ним, чтобы малыш не испугался и не заплакал, пока его родителей спасали.

Видео появилось в "Инстаграм" краснодарского МЧС. Его героем стал Артур Терзиев. По его словам, за 18 лет работы ему не раз приходилось спасать детей.

"Главный секрет – оставаться самому спокойным. Тогда и те люди, которым ты помогаешь, не поддаются панике",

рассказал спасатель. 

Видео, которое быстро распространилось в Сети, растрогало "Инстаграм"-пользователей. "Сотрудники МЧС – Вы настоящие герои", "Милота зашкаливает", "Я была очевидцем как эти ребята работают... Настолько слаженно, без паники, без суеты, быстро", "Спасибо вам за вашу смелость", – написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Карина СИРАЗОВА

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