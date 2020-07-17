Василию Васильевичу было 67 лет

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка и 9-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, потеряла отца. Василий Васильевич скончался в возрасте 67 лет, сообщается на сайте правительства Белгородской области.

Отец Светланы Хоркиной работал строителем. Он прослужил на одном предприятии 30 лет. Указывается, что он был очень добрым и отзывчивым человеком.

Отметим, что младшая дочь Василия Васильевича Хоркина, Юлия, в настоящий момент возглавляет спортивную школу №3 Белгородской области.