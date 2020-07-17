Вести Мартина Лариша в Россию для этого не обязательно, уверен Иван Павлов

Адвокат бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова заявил, что следствие обязано допросить союзника обвиняемого, гражданина Чехии. Некоторые СМИ утверждают, что Мартин Лариш завербовал подзащитного Ивана Павлова.

Юрист заметил, что, если следствие уверено в сотрудничестве Сафронова с чешскими спецслужбами, его соратника следует допросить в обязательном порядке, а не просто "развешивать ярлыки", пишет "Московский комсомолец".

Напомним, бывшего советника главы "Роскосмоса" и журналиста Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. Обвинение ему предъявили 13 июля.