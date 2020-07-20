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Это 29-й лунный день в календаре. В этот период Луна находится в Раке. 20 июля – очень урожайный день, хорошо развиваются низкорослые растения в этом плодородном знаке. Если вы возьметесь сеять в эту дату, то всходить ваш урожай станет медленно. Хоть результаты вашего труда будут и богатыми, но под весом плодов могут ломаться стебли. Поэтому стоит обратить особое внимание на урожай.
Чем можно заняться в огороде
В этот день стоит заняться поливом огорода, рыхлением, привить некоторые растения. Дачникам не нужно забывать и про подкормку своих посадок. Подойдет минеральная и органическая. Также огородники могут смело посвятить свое время пересадке однолетних и декоративно-лиственных растений и замочить семена.
В знаке Рака благоприятно собирать лекарственные травы, закладывать компост и заниматься заготовками на зиму. Например, можно посвятить день изготовлению соков и вина, посолить или законсервировать некоторые овощи.
Что нельзя делать садоводу 20 июля
Этот день благоприятен не для всех работ в саду. Если вы хотите, чтобы урожай был богатым, то стоит поменять свои планы и отказаться от некоторых "огородных занятий". В частности, не стоит пересаживать и сеять вьющиеся, клубневые, древесные и травянистые растения. В этот период они будут плохо всходить.
Кстати, стоит отказаться и от сборки овощей 20 июля. Они будут слишком водянистыми в этот день и вскоре обретут неприятный запах. Также это плохая дата для обработки растений ядохимикатами от различных вредителей.
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