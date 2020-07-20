Песни Евгения Родыгина исполняли целые поколения

Не стало автора популярной композиции "Уральская рябинушка". Евгений Родыгин умер в Екатеринбурге на 95-м году жизни.

Печальную новость сообщили представители Уральского центра народного искусства. Пока родные Евгения Павловича отходят от шока и пытаются решить все необходимые вопросы по похоронам, пишет URA.RU. Коллеги музыканта пообещали помочь его семье всем, чем смогут.

Как рассказал председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин, вместе с Родыгиным ушла целая эпоха. Причем, по словам мужчины, это касается не только Урала, но и России в целом. Коллега Евгения Павловича отметил, что песни композитора исполняли поколения. Он привел в пример композицию "Едут новоселы". В некоторые годы эта песня стала гимном всех уезжающих на стройки.

Кстати, Родыгин также писал музыку к кинофильмам и опереттам. Евгений Павлович был награжден множеством званий. А в 1998 году композитору даже присвоили почетного гражданина Екатеринбурга.

К слову, в феврале нынешнего года прошел музыкальный фестиваль, названный именем композитора - "Грани искусства Евгения Родыгина".