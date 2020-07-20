Скончался известный российский композитор

Скончался известный российский композитор
Фото: pixabay.com
Песни Евгения Родыгина исполняли целые поколения

Не стало автора популярной композиции "Уральская рябинушка". Евгений Родыгин умер в Екатеринбурге на 95-м году жизни.

Печальную новость сообщили представители Уральского центра народного искусства. Пока родные Евгения Павловича отходят от шока и пытаются решить все необходимые вопросы по похоронам, пишет URA.RU. Коллеги музыканта пообещали помочь его семье всем, чем смогут.

Как рассказал председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин, вместе с Родыгиным ушла целая эпоха. Причем, по словам мужчины, это касается не только Урала, но и России в целом. Коллега Евгения Павловича отметил, что песни композитора исполняли поколения. Он привел в пример композицию "Едут новоселы". В некоторые годы эта песня стала гимном всех уезжающих на стройки. 

Кстати, Родыгин также писал музыку к кинофильмам и опереттам. Евгений Павлович был награжден множеством званий. А в 1998 году композитору даже присвоили почетного гражданина Екатеринбурга.

К слову, в феврале нынешнего года прошел музыкальный фестиваль, названный именем композитора - "Грани искусства Евгения Родыгина".

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Элита РФ имела доступ к вакцине против COVID-19 с апреля - СМИ

Как отмечает источник, речь идет о десяти людях

О каких льготах знают не все российские пенсионеры

Старики могут не платить некоторые налоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

814 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей