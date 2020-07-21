Россияне получат дополнительный выходной

Россияне получат дополнительный выходной
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Ежегодная привилегия коснется определенной категории граждан страны

Один дополнительный выходной день ежегодно положен россиянам, кому исполнилось сорок лет, для прохождения диспансеризации. Соответствующая норма утверждена в Трудовом кодексе РФ.

"Работники, достигшие возраста 40 лет, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка", – цитирует издание URA.RU поправку в ТК.

Сотрудник должен будет подтвердить, что действительно прошел диспансеризацию, принеся руководству справку из поликлиники.

Отметим, что оплачиваемый выходной для тех сотрудников, кто проходит диспансеризацию, был предусмотрен и раньше. Однако взять его можно было лишь раз в три года.

Напомним, процесс диспансеризации для возрастного населения в этом году из-за эпидемии коронавируса был приостановлен в марте. Премьер-министр страны Михаил Мишустин 15 июля пообещал регионам его возобновить. Для этого Минздрав РФ выпустил перечень необходимых рекомендаций для поликлиник, сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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