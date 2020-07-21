Всего на зеленой территории обитает 152 вида пернатых

В Приокско-террасном заповеднике, расположенном на территории Подмосковья, появились редкие горихвостки. Теперь на территории зеленой зоны проживает 152 вида пернатых.

В заповедники птицы редкой породы смогли найти себе место для гнездования. У горихвостиков необычный окрас: тело почти всегда темного цвета, а вот хвост выделяется, пишет "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что за время существования заповедника на его территории было обнаружено 22 вида пернатых. Все они нуждаются в охране как на местном уровне, так и на территории России.