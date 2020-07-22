К выгодному делу имеют отношение и весьма знаменитые персоны

Тема с "отмазываем" от армии хорошо известна любому россиянину. Нередко прямо на столбах можно увидеть объявления неких "юридических фирм", которые за плату готовы "спасти" призывника от службы в армии.

Предлагающие такие "услуги" люди совсем не скрываются от общественности. Так, в интернете без проблем можно найти ресурсы, где в открытую предлагают воспользоваться помощью сомнительных предпринимателей.

"Бизнесмены" дошли до того, что предлагают открывать приемные для призывников по франшизе. Также как это делают, например, рестораны быстрого питания.

Так, на главном сайте "Призыва-нет" в рекламе "готового бизнеса" расписано, какие блага и деньги можно получить практически сразу. Шарлатаны из "Призыва-нет" обещают золотые горы тем, кто решит ввязаться в это прибыльное дело.

Как отмечает издание "Комсомольская правда", к сайту имеет отношение весьма известная телеведущая Ксения Собчак. Этот бизнес процветал еще во времена ее отца Анатолия Собчака.

Тема "Призыву – нет" для журналистки едва ли не одна из главных. В бытность кандидатом на президентский пост она обещала вообще отменить призыв в армию, а сегодня Ксения Собчак регулярно запугивает в своих соцсетях призывников и их родителей армейскими ужасами. Словно обеспечивает бесперебойный поток клиентуры для офисов "избавителей от призыва".



При этом на самом сайте опубликовано огромное количество отзывов, где разочарованные родители рассказывают, что предоставляемые конторой услуги – сплошное надувательство. Людей обрабатывают опытные психологи, после с них берут большие деньги, а в итоге все выданные "липовые" бумажки заворачивают в военкомате.

Родители теряют деньги, а их дети все равно идут служить.

