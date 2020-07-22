Открыть музей для посетителей планируют в сентябре

Власти Серпухова заявили о том, что совсем скоро в городе откроется Дом мороженого. Посетители смогут попасть в необычный музей уже в сентябре, пишет РИАМО.

Уточняется, что для гостей сотрудники культурного учреждения планируют проводить различные конкурсы и мастер-классы. Приятным бонусом станет и то, что Дом мороженого совместят с музеем кукол, пишет "Подмосковье сегодня".

Гости необычного культурного учреждения, кроме участия в развлекательных и познавательных программах, смогут попробовать огромное количество видов любимого лакомства. На суд посетителей представят даже жареное мороженое.