Растение может погибнуть: что нельзя делать при окучивании картофеля

Растение может погибнуть: что нельзя делать при окучивании картофеля
Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Не стоит пересыпать посадки землей и выполнять работы в сухой почве

Одной из самых важных процедур в уходе за картошкой является окучивание. Если его выполнять неправильно, то можно серьезно навредить урожаю. Поэтому "Утро.ру" собрало часто встречающиеся ошибки при выполнении этой "огородной обязанности". Не совершайте их и ваш урожай будет вкусным и богатым.

Как делать не надо

Во-первых, не стоит лениться. Даже если земля в вашем саду легкая и рыхлая, ее все равно нужно окучивать. Для этого необходимо внимательно следить за состоянием растения. От раннего окучивания можно отказаться, но, если клубни вылезли наружу – процедуру просто необходимо провести, иначе картофель позеленеет и станет невкусным.

Во-вторых, не стоит заниматься окучиванием в сухой земле. Тогда вы потратите больше сил и времени, да и результатов придется дольше ждать, поскольку в сухой почве корни растут хуже.

Третья ошибка – сильно засыпанные землей клубни. Это касается первого окучивания. Нельзя пересыпать молодые побеги – это затормозит их развитие. Также огородникам не стоит засыпать почвой выше, чем на 20 см уже подросшие кусты.

Не нужно окучивать картофель и в сильную жару. Это чревато не только солнечным ударом для огородников, но и "травмой" для самой посадки. В такую погоду легко повредить корни растения, и тогда оно очень быстро погибнет. Лучше для этой процедуры выбрать пасмурный день.

Еще одна часто встречающаяся ошибка – это узкие междурядья. Когда участок небольшой, садоводы часто грешат тем, что пытаются высадить как можно больше всего, из-за чего посадки уплотняются. В случае, если обойтись без этого не получилось, лучше отказаться от окучивания картошки. В таком варианте больше подойдет мульчирование для хорошего урожая. 

Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода до 26 июля. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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