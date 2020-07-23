В последний раз за небесным телом наблюдали во время строительства египетских пирамид

Комета NEOWISE появилась в зоне видимости впервые за 4500 лет. Жители Земли смогут полюбоваться на небесное тело до конца недели. После этого оно вновь исчезнет приблизительно на 6800 лет.

Заметить комету можно будет невооруженным глазом. Однако с каждым днем она становится все тускнее, отмечает "Подмосковье сегодня".

Для того, чтобы разглядеть NEOWISE, стоит ориентироваться на созвездие Большая Медведица. Комета будет мелькать ровно под ковшом.

Исследователи космоса отмечают, что NEOWISE – одно из самых ярких небесных тел за последние семь лет и одно из красивейших за истекшие 23 года.