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Пожарные в подмосковных Луховицах спасли запутавшуюся в леске ласточку. Для этого доблестным сотрудникам МЧС пришлось лезть на крышу.
Инцидент произошел в поселке Орешково. Дети, живущие в одном из домов, вышли поиграть на площадку и обратили внимание, что клубок лески вынесло на крышу здания. В эти металлические сети и попало пернатое создание, пишет "Подмосковье сегодня".
После обнаружения ласточки дети направились в пожарную часть, которая располагалась неподалеку, и попросили спасателей о помощи. Сотрудники МЧС взобрались на крышу и перерезали леску. Клубок, в котором запуталась птица, они опустили в сочок.
После возвращения на землю спасатели освободили ласточку от пут и отдали ее детям, которые выпустили пернатое создание на волю.
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