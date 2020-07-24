Подкармливать светолюбивое растение нужно раз в неделю

Погодные условия в этом году очень переменчивы и непостоянны. Такие климатические перепады негативно сказываются на урожае. "Утро.ру" решило поделиться рецептом подкорми, которая спасет перцы от плохой погоды и улучшит вкусовые качества урожая.

Ингредиенты для подкормки перцев:

10 литров воды

300 мл молока

Две столовых ложки гумата калия

Одна чайная ложка борной кислоты

20-25 капель йода





Способ приготовления:

Для начала стоит вылить молоко и положить ложку борной кислоты в теплую воду. Далее нужно добавить йод и гумат калия. После этого все ингредиенты необходимо тщательно перемешать.

Перцы стоит опрыскивать один раз в неделю, при этом удобрять стоит каждый листочек. Это поможет получить хороший урожай даже в дождливую и пасмурную погоду.

Напомним, что недавно "Утро.ру" рассказывало, как ускорить созревание помидоров и улучшить их вкусовые качества.