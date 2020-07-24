Как вырастить урожай сладкого перца в дождливую погоду: советы садоводов

Как вырастить урожай сладкого перца в дождливую погоду: советы садоводов
Фото: pixabay.com
Подкармливать светолюбивое растение нужно раз в неделю

Погодные условия в этом году очень переменчивы и непостоянны. Такие климатические перепады негативно сказываются на урожае. "Утро.ру" решило поделиться рецептом подкорми, которая спасет перцы от плохой погоды и улучшит вкусовые качества урожая. 

Ингредиенты для подкормки перцев: 

  • 10 литров воды
  • 300 мл молока
  • Две столовых ложки гумата калия 
  • Одна чайная ложка борной кислоты
  • 20-25 капель йода


Способ приготовления: 

Для начала стоит вылить молоко и положить ложку борной кислоты в теплую воду. Далее нужно добавить йод и гумат калия. После этого все ингредиенты необходимо тщательно перемешать. 

Перцы стоит опрыскивать один раз в неделю, при этом удобрять стоит каждый листочек. Это поможет получить хороший урожай даже в дождливую и пасмурную погоду. 

Напомним, что недавно "Утро.ру" рассказывало, как ускорить созревание помидоров и улучшить их вкусовые качества. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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