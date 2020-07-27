Большая доля реализованных квартир приходится на ипотечное кредитование

Девелоперская компания Романа Авдеева за первые шесть месяцев текущего года повысила объем продаж недвижимости на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 35,2 млрд рублей.

За первые полгода 2020-го ГК "Инград" главного акционера МКБ Романа Авдеева реализовала 218 тыс. кв. м жилой недвижимости. Общая цена проданных метров превысила 33 млрд рублей.

За отчетный период компанией было сдано почти 200 тыс. кв. метров. При этом большая часть пришлась на строительство жилья в столице, также было уделено внимание возведению многоквартирных домов в Московской области.

Увеличилась и средняя стоимость квадратного метра – теперь она составляет чуть больше 154 тыс. рублей. Таким образом, этот показатель повысился на 15%.

Доля реализации квартир по программе ипотеки составила 66%.

Эксперты называют рынок недвижимости одним из драйверов восстановления российской экономики. "Мы все, участники рынка недвижимости, оказались в новой реальности. Сегодня нам необходима консолидация усилий. Частное жилье – основа для каждого человека. И основа экономики, так как затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и т.д.", – отмечалось, в частности, в аналитической заметке Московского кредитного банка.