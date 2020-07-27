Мошенничество наказуемо: чиновник из Нью-Йорка отправится в тюрьму за махинации с асбестовыми исками

Громкий процесс в череде "асбестовых" исков близится к финалу

Суд отказал бывшему спикеру Ассамблеи Нью-Йорка Шелдону Сильверу в отсрочке тюремного заключения, к которому он был приговорен ранее. Срок лишения свободы для 76-летнего чиновника составит шесть с половиной лет. Об этом сообщает портал Courthouse News Service.



Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. К 2015 году, когда ему было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму 5 миллионов долларов США через подставные должности в двух юридических фирмах, Сильвер успел проработать законодателем штата 21 год, не дотянув одного года до рекордного для Нью-Йорка срока пребывания в этой должности. Согласно заявлению Федеральной прокуратуры США, спикер от Демократической партии с конца 2002 года злоупотреблял своим служебным положением, выделяя государственные средства Роберту Таубу, исследователю из Колумбийского университета, который направлял своих пациентов с мезотелиомой в Weitz & Luxenberg – юридическую фирму, специализирующуюся на "асбестовых исках". Weitz & Luxenberg, в свою очередь, заплатила занимавшему в фирме формальную должность Сильверу более 3 миллионов долларов США в качестве вознаграждения за привлеченных клиентов.

Когда чиновника поймали, он начал бороться с судебной системой. В 2016 году суд приговорил Сильвера к 12 годам лишения свободы, но данный вердикт был отменен в силу прецедента Верховного суда, ослабившего принципы применения федерального закона о борьбе со взяточничеством. В результате повторного рассмотрения дела Федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка в 2018 году опальный политик был вновь признан виновным, на этот раз оказавшись приговоренным к семи годам заключения. В 2020 году окружной судья Валери Капрони во время процесса заявила: "Господину Силверу пришло время платить по счетам".

Вероятно, эта история будет доведена до логического итога, несмотря на очевидные уязвимости судебной системы США. "Асбестовые" иски вообще идут трудно, и особенно за океаном – господин Сильвер, как и множество других мошенников, оказавшихся на скамьях подсудимых за последние десятилетия, активно защищаются от правосудия. Но почему так эффективно? Дело в том, что "асбестовая истерия" активно эксплуатируется адвокатским сообществом, извлекающим из несовершенств и противоречий заокеанского законодательства существенные выгоды.

На данный момент в США использование асбеста ограничено. Применение амфиболового асбеста в Америке запрещено, а хризотиловый можно применять только в очень узком сегменте промышленности. Так случилось из-за массовой кампании по очернению "горного льна" (так называют асбест), применение которого связывали с рядом тяжелых заболеваний. На самом деле болезни вызывает только амфиболовый асбест, поскольку в его химической формуле присутствует железо. Благодаря ему амфиболы устойчивы к кислотам и не выводятся из организма человека, что в свою очередь может спровоцировать онкологию. Хризотиловый асбест железа не содержит, так что при попадании в легкие полностью растворяется альвеолярными макрофагами за период в среднем от двух до семи часов. Существует обширный комплекс исследований, которые подтверждают данные факты – из последних работ можно упомянуть статью в журнале Toxicology and Applied Pharmacology, описывающую 90-дневный эксперимент на крысах. Животные дышали хризотиловой пылью, возникающей в результате обработки тормозных колодок. Патологических изменений у крыс обнаружено не было.

Впрочем, во время взрыва интереса к асбесту различий между его видами в публикациях и выступлениях не делали, как и не оценивали и множество иных обстоятельств возникновения болезней у людей. Более того, активисты, политики и журналисты отправились в "крестовый поход" по всему миру, рассказывая о вреде асбеста. Так закрылось производство хризотила в Канаде и Бразилии, оказывалось и оказывается давление на другие страны Южной Америки и Азии. В США же на волне общественного негодования (а к юристам вскоре подключились многие СМИ и активисты), сотни предприятий разорились и были преобразованы в трастовые фонды, которые должны были выплачивать компенсации людям, "пострадавшим" от контактов с асбестом. В их правлении оказалось множество адвокатов, юристов и врачей.

К примеру, в 2014 году в ходе банкротства компании Garlock Sealing Technologies юристы получили огромное количество исков общим объемом на 1,3 миллиарда долларов. Во время проверки оказалось, что множество истцов подделали документы, а также подали заявления в несколько фондов одновременно. Как пишет журнал Forbes, подделка материалов для асбестовых дел не является уникальным случаем – только в 2007 году адвокаты Роберт Пирс и Луис Рэймонд вместе с врачом Рэем Хэрроном подделали сотни рентгеновских снимков для "асбестовых дел", с их помощью отсудив миллионы долларов. Этим процессам способствует и сама форма организации судопроизводства в США. Прецедентное право, лежащее в его основе, дает широкие возможности как для ухода от ответственности, так и для махинаций – достаточно откопать (или создать, подкупив судью) нужный прецедент, которых за десятилетия "асбестовой истерии" накопился не один десяток. Неслучайно администрация Трампа решила присмотреться к работе "асбестовых фондов". В 2018 году их количество составляло около 60 с совокупной стоимостью 60 миллиардов долларов. Кстати, тут есть один фокус. Заинтересованность адвокатов имеет материальную основу – доля вознаграждения в "асбестовых" исках составляет до 70 центов с каждого доллара.

Но не только адвокаты и врачи извлекают выгоду из "асбестовой истерии". Три года назад в Нью-Йорке бруклинский эксперт по асбесту Александр Коган за вознаграждение в пределах от 1500 до 3000 долларов составлял поддельные заключения о наличии или отсутствии "горного льна" в зданиях, что позволяло неправомерно сносить здания или наоборот оставлять аварийное жилье в неприкосновенности. В одном только Нью-Йорке "асбестовые дела" превратились в настоящую эпидемию. "Средняя сумма компенсации по делам об асбесте в Нью-Йорке – 16 миллионов долларов на одного истца в период с 2010 по 2014 год – по меньшей мере, в два раза больше по сравнению с другими судами по всей стране, согласно данным, полученным Bates White Economic Consulting", – пишет The New York Post.

Сегодня большинство подсудимых по "асбестовым" делам отделываются в худшем случае штрафами. Профессиональные юристы и чиновники чувствуют себя в зале суда как рыбы в воде, а при учете множества заблуждений общественности об асбесте, их преступные схемы часто сходят им с рук. Процесс Шелдона Сильвера не исключение – шутка ли, коррумпированный чиновник, пойманный за руку на взятках, 5 лет умудряется легально бегать от тюрьмы. Остается только надеяться, что в этом случае справедливость все-таки восторжествует.