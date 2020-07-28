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Губернатора Чукотки Романа Копина госпитализировали с диагнозом "пневмония". О своем состоянии глава региона сообщил сам в "Инстаграм".
Чиновник поведал, что у него уже несколько дней держится температура. Поэтому он , по совету врачей, лег в больницу. И при этом решил воспользоваться ситуацией, чтобы самостоятельно увидеть, как работают доктора и какие условия созданы для пациентов.
Губернатор также отметил, что пандемия еще не закончилась и нужно быть осторожными, соблюдая меры безопасности. В комментариях к посту интернет-пользователи пожелали главе региона скорейшего выздоровления.
Как напоминает телеканал "360", роман Копин руководит Чукоткой с 2008 года.
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