Чиновник несколько дней назад общался с зараженным коронавирусом

Губернатора Чукотки Романа Копина госпитализировали с диагнозом "пневмония". О своем состоянии глава региона сообщил сам в "Инстаграм".

Чиновник поведал, что у него уже несколько дней держится температура. Поэтому он , по совету врачей, лег в больницу. И при этом решил воспользоваться ситуацией, чтобы самостоятельно увидеть, как работают доктора и какие условия созданы для пациентов.

Губернатор также отметил, что пандемия еще не закончилась и нужно быть осторожными, соблюдая меры безопасности. В комментариях к посту интернет-пользователи пожелали главе региона скорейшего выздоровления.

Как напоминает телеканал "360", роман Копин руководит Чукоткой с 2008 года.