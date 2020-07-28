Эксперт по садоводству поделилась эффективными способами, которые помогут сохранить урожай

Для того, чтобы урожай был богатым и вкусным, необходимо правильно следить за здоровьем растений и своевременно бороться с вредителями. Особенно опасны белокрылки, которые питаются соком растений и высушивают их.

Эксперт по садоводству Октябрина Ганичкина поспешила успокоить дачников и посоветовала для спасения урожая и борьбы с опасным насекомым использовать специализированные препараты. Об этом пишет портал "Nation News".

"Если она на растениях в теплице, то растение нужно брызгать водой – от воды она падает на землю. Овощи нельзя обрабатывать препаратами. Если на цветах белокрылка, то можно", – добавила эксперт.



Она также посоветовала промывать овощи и рыхлить почву. Еще одним помощником в борьбе с белокрылками станет липучка, которую можно намазать вазелином и медом. Садовод также отметила, что насекомое привлекает желтый цвет.

Более того, Ганичкина дала положительный прогноз: из-за дождливой погоды уменьшится количество колорадских жуков и тли, поскольку данные насекомые не любят влажность. Однако частые ливни позволили выйти слизням. Об этом сообщает "Царьград".

Лунный календарь садовода от "Утро.ру" поможет выбрать лучшее время для борьбы с вредителями.