Как бороться с белокрылкой: советы от Ганичкиной

Как бороться с белокрылкой: советы от Ганичкиной
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт по садоводству поделилась эффективными способами, которые помогут сохранить урожай

Для того, чтобы урожай был богатым и вкусным, необходимо правильно следить за здоровьем растений и своевременно бороться с вредителями. Особенно опасны белокрылки, которые питаются соком растений и высушивают их. 

Эксперт по садоводству Октябрина Ганичкина поспешила успокоить дачников и посоветовала для спасения урожая и борьбы с опасным насекомым использовать специализированные препараты. Об этом пишет портал "Nation News".  

"Если она на растениях в теплице, то растение нужно брызгать водой – от воды она падает на землю. Овощи нельзя обрабатывать препаратами. Если на цветах белокрылка, то можно", – добавила эксперт.  

Она также посоветовала промывать овощи и рыхлить почву. Еще одним помощником в борьбе с белокрылками станет липучка, которую можно намазать вазелином и медом. Садовод также отметила, что насекомое привлекает желтый цвет. 

Более того, Ганичкина дала положительный прогноз: из-за дождливой погоды уменьшится количество колорадских жуков и тли, поскольку данные насекомые не любят влажность. Однако частые ливни позволили выйти слизням. Об этом сообщает "Царьград"

Лунный календарь садовода от "Утро.ру" поможет выбрать лучшее время для борьбы с вредителями. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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