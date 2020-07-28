Российские города ждет качественно новый уровень жизни

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Условия в городах России постепенно улучшаются – они становятся более
комфортными и безопасным и для местных жителей. В рамках федерального проекту
"Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и
городская среда" благоустроено уже почти 2,5 тыс. объектов за первое полугодие.
Впереди – еще 8 тыс. территорий по всей России, заявил глава Минстроя Владимир
Якушев.
Итоги работы обсудили на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера правительства Марата Хуснуллина.
Одним из примеров создания более комфортных условий для россиян стал крупный парк в Академическом районе Екатеринбурга. Застройщиком территории в 35 га выступил ГК "КОРТРОС". Сейчас компания возводит еще около 13,5 млн кв. м недвижимости в том же районе города.
Благодаря застройщику в Екатеринбурге уже появились более 19 км дорог, детская поликлиника и подстанция для скорой помощи. Кроме того, в эксплуатацию ввели 5 школ и 11 детских садов, обеспечив таким образом 7120 детей дополнительными местами.
Помимо Екатеринбурга ГК "КОРТРОС" строит еще и жилой квартал "Гулливер" в Перми. Жителей города ждет обширный парк площадью 2 га и еще 2 га зеленой территории около дома, а также детский сад, рассчитанный на 160 мест.
"То, какими будут эти новые условия, зависит, в первую очередь от застройщика, который выступает в роли трендмейкера",
– пояснил генеральный директор АО "РСГ-Академическое" Николай Зуев. По его словам, именно от качества инфраструктуры будет зависеть стоимость квадратного метра жилплощади. В Академическом районе Екатеринбурга все эти вопросы решаются на принципах государственно-частного партнерства, благодаря чему покупателю нужно заплатить лишь за само жилье. Тот же формат работы будет и в Перми, заключил Зуев.
Создание зеленых зон на прилегающих к дому территориях, безопасных дворов и другой необходимой инфраструктуры необходимо учитывать еще во время проектирования. Именно эти элементы улучшат качество жизни россиян.
По словам Владимира Якушева, до 1 сентября текущего года в регионах составят перечень территорий, благоустройством которых займутся в 2021 году. Контракты на выполнение работ заключат до 1 ноября.
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