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В центре Московского зоопарка под Волоколамском на свет появилось два детеныша росомахи. Сотрудники дали малышам необычные имена – Хурма и Гаечка.
Сначала росомаха сама кормила детенышей. Однако вскоре начала приносить им "взрослую" еду. Сейчас Хурма и Гаечка питаются курятиной, говядиной и молочными продуктами. Иногда сотрудники зоопарка балуют животных ягодами.
"Подмосковье сегодня" уточняет, что юные росомахи чувствуют себя хорошо. Сотрудники организации осмотрели их сразу после того, как малыши появились не свет.
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