Две росомахи родились в Подмосковье

Малыши уже окрепли и могут самостоятельно питаться

В центре Московского зоопарка под Волоколамском на свет появилось два детеныша росомахи. Сотрудники дали малышам необычные имена – Хурма и Гаечка. 

Сначала росомаха сама кормила детенышей. Однако вскоре начала приносить им "взрослую" еду. Сейчас Хурма и Гаечка питаются курятиной, говядиной и молочными продуктами. Иногда сотрудники зоопарка балуют животных ягодами. 

"Подмосковье сегодня" уточняет, что юные росомахи чувствуют себя хорошо. Сотрудники организации осмотрели их сразу после того, как малыши появились не свет. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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