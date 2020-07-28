Малыши уже окрепли и могут самостоятельно питаться

В центре Московского зоопарка под Волоколамском на свет появилось два детеныша росомахи. Сотрудники дали малышам необычные имена – Хурма и Гаечка.

Сначала росомаха сама кормила детенышей. Однако вскоре начала приносить им "взрослую" еду. Сейчас Хурма и Гаечка питаются курятиной, говядиной и молочными продуктами. Иногда сотрудники зоопарка балуют животных ягодами.

"Подмосковье сегодня" уточняет, что юные росомахи чувствуют себя хорошо. Сотрудники организации осмотрели их сразу после того, как малыши появились не свет.