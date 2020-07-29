Какими полезными свойствами на самом деле обладает это обеззараживающее средство

Многие дачники любят использовать зеленку в саду и огороде. Однако ее применение не всегда может принести растениям пользу. "Утро.ру" решило разрушить основные мифы о данном веществе.

В первую очередь, стоит поговорить об этом средстве как об удобрении. На просторах интернета, передает канал "Приусадебный участок", можно найти множество статей, в которых сказано, что в состав зеленки входят медь, хром и полезные микроэлементы. Но это не так. Спиртовой раствор бриллиантовой зелени является анилиновым красителем. Ее формула C27H33N2*HC2O4*H2O,сходя из чего, можно понять, что перечисленных выше элементов таблицы Менделеева в составе нет.

В борьбе с болезнями и вредителями зеленка тоже не поможет, поскольку концентрация основного вещества недостаточна, чтобы победить, например, фитофтороз огурцов.

Последний миф гласит, что вещество способно стимулировать рост клубники. Еще во времена Советского Союза для этих целей существовал препарат "ЗАР-2". Одним из его компонентов была зеленка, но ее содержание составляло всего лишь 0,1%, что никак не влияет на рост клубники.

Напомним, что недавно "Утро.ру" делилось простыми советами, которые позволят собирать урожай огурцов до первых заморозков.