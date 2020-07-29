Православный календарь на каждый день

О самых значимых для православных христиан датах в августе 2020 – в материале Утро.ру.

1 августа

День обретения мощей преподобного Серафима Саровского

Один из самых почитаемых святых у православных. От земной жизни он отрекся в 17 лет. Чтобы получить церковный сан, он прожил два года в пустыне. После этого Прохор (так его звали в миру) отрекся от имени и выбрал новое – Серафим. Божий дар сошел на него после трех лет, проведенных в уединении и безмолвии – жил он в келье неподалеку от реки Саровки. Серафим исцелял тех, кто обращался к нему за помощью.

1 августа 1903 года Серафима Саровского канонизировали. Его мощи перенесли в храм Зосимы и Савватия в Сарове. Позже они были утрачены. В 1991 году было второе обретение мощей святого. Его нетленные останки сейчас находятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре (Нижегородская область).

2 августа

День памяти пророка Илии, или Ильин день

Святой также относится к самым почитаемым у христиан. Как говорится в Ветхом Завете, Илия своей праведностью заслужил вознесение на небо при жизни. Согласно церковному преданию, пророк явится на Землю снова – случится это перед вторым пришествием Христа.

С этим днем связано немало и народных традиций. На Руси считалось, что 2 августа происходит смена сезонов – лето встречается с осенью.

3 августа

Православные чтят память пророка Иезекииля

Святой обладал даром чудотворения. Так, однажды, вознеся молитвы к Господу, пророк, подобно Моисею, смог разделить воды реки Ховар. Так евреи спаслись от халдеев, перейдя на другой берег.

4 августа

День святой равноапостольной Марии Магдалины

Она была одержима "семью бесами", но получила от Христа исцеление и сделалась его преданной последовательницей. Мария присутствовала при кончине распятого Христа, а также стала очевидицей его воскресения. Она первой принесла благую весть апостолам.

5 августа

Праздник Почаевской иконы Божией Матери

Чудотворная икона является одной из самых почитаемых святынь у христиан.

6 августа

Православные вспоминают благоверных князей Бориса и Глеба – сыновей великого князя Владимира.

7 августа

Успение святой праведной Анны, матери Богородицы

Иоаким и Анна из Назарета долгие годы жили в браке, но детей у них не было. Как считалось в те времена, бесплодие было божьей карой. Иоаким не оставлял надежды на появление ребенка и на сорок дней отправился в пустыню, где молил Бога о чаде и постился. Вскоре Анна родила дочь Марию.

9 августа

В этот день чтят память великомученика и целителя Пантелеймона

У православных христиан он считается покровителем воинов.

10 августа

Праздник в честь иконы Смоленской Божией Матери

Перед чудотворной иконой молятся за здравие и мир. Одно из самых известных чудес, по церковному преданию, – это избавление Смоленская от нашествия войска хана Батыя.

11 августа

Рождество Николая Чудотворца

Еще при жизни святой прославился чудесами – спасал от верной смерти тонущих, вызволял из заточения несправедливо осужденных. Хоть моряки и считают его своим главным покровителем, к святому можно обратиться с любой молитвой – православные верят, что он помогает при любых невзгодах.

14 августа

Происхождение честных древ животворящего Креста Господня

В народе этот день называют Медовым спасом.

14 августа по христианской традиции в храмах выносят Крест и совершается поклонение. Также в этот день освящают не только воду, но и мед. Считалось, что пчелы с этого дня больше не будут его приносить. Поэтому пчеловоды доставали медовые соты и несли в церковь на освящение.

В 2020 году 14 августа начинается двухнедельный Успенский пост. Он продлится до 27 августа.

19 августа

Преображение Господне – великий христианский праздник

Православные вспоминают, как апостолы Иоанн, Иаков и Петр увидели Христа преображенным, окруженным сиянием божественной славы. По церковному преданию, произошло это на горе Фавор во время молитвы.

"одежды же Его сделались белыми, как свет" (Мф 17:1-2).

Великий день празднуют во время Успенского поста. Ограничения 19 августа не такие строгие – верующим дозволяется пить вино и есть рыбу.

В народе этот день назвали Яблочный Спас, или Второй Спас. 19 августа в церковь несли яблоки и другие плоды нового урожая, которые до этого есть было нельзя.

26 августа

Праздник иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец"

Чудотворную икону, которую православные особо чтят, называют также Семистрельной. На ней Богоматерь изображена с семью стрелами, пронзающими ее и символизирующими скорбь. Самое известное чудо, сотворенное иконой, случилось в ХIХ веке. В Вологде была страшная вспышка холеры. Напуганные горожане обратились с молитвами о защите к Богоматери. Вокруг города провели крестный ход с иконой – и эпидемия через некоторое время угасла.

28 августа

Великий праздник для православных – Успение Пресвятой Богородицы

Стоит отметить, что отмечается не уход из жизни Пресвятой Богородицы (28 августа – дата ее кончины), а воссоединение с Господом.

28 августа заканчивается Успенский пост. Однако важно знать, что в 2020 году дата приходится на пятницу – это означает, что мясо и молочное постящимся есть нельзя. Позволяется употребить в пищу только рыбные блюда.

29 августа

В этот день православные празднуют перенесение Нерукотворного Образа Господня в Константинополь.

Как говорится в церковном предании, когда Христос умылся и вытер лицо, на полотенце проявился его лик. С него позже и писали самые первые иконы Спаса Нерукотворного. Это полотно вылечило правителя Едессы, пораженного проказой. Чудо поспособствовало тому, что последователей Христа в этой местности стало намного больше.

В народном календаре этот день называется Ореховым или Холщовым Спасом. На Руси 29 августа было принято продавать холсты, собирать урожай орехов и печь хлеб.