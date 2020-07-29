Володин поручил проверить депутатов на наличие двойного гражданства

Володин поручил проверить депутатов на наличие двойного гражданства
Вячеслав Володин. Фото: Веленгурин Владимир/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предусмотренные законом меры будут приняты, если обвинения подтвердятся

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики проверят, есть ли у российских депутатов двойное гражданство или вид на жительство в другой стране. Запросить информацию Центризбиркоме РФ поручил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Согласно обновленной Конституции, у депутатов не может быть второго гражданства или вида на жительство за рубежом. Председатель Госдумы отметил, что проверка будет проведена после обращения политика Дениса Парфенова.

"Если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры",

– заявил Вячеслав Володин. При этом он отметил: нельзя допускать, чтобы такие серьезные обвинения предъявлялись необоснованно. Председатель Госдумы заключил, что если информация окажется ложной, то возникнут вопросы к тем, кто ее распространял.

Карина СИРАЗОВА

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