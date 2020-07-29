Россиянка чуть не стала инвалидом из-за экстремальной диеты

За год Анастасия сбросила 20 кг, однако ей такие изменения показались недостаточными

30-летняя Анастасия из подмосковного Пушкнино попала в столичную больницу имени Розанова с огромной грыжей, которая находилась в межпозвоночном диске. Ее развитие было чревато потерей двигательной активности и фактической инвалидностью. Анастасия довела себя до такого состояния из-за неправильной диеты.

Девушка сбросила за год 20 килограммов, однако успокоиться на этом не смогла. Анастасия приняла решение: свести прием пищи к минимуму. В итоге она оказалась на операционном столе, сообщает "Подмосковье сегодня".

Хирургам удалось успешно прооперировать пациентку. Врачи отмечают: довольно часто экстремальные диеты у молодых женщин приводят к подобным результатам. Ограничения в пище приводят к ослаблению мышц, которые не уже могут выполнять роль "корсета". А потеря мышечного каркаса увеличила нагрузку на позвоночник, из-за чего возникли проблемы. 

Егор МАЛКОВ

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