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30-летняя Анастасия из подмосковного Пушкнино попала в столичную больницу имени Розанова с огромной грыжей, которая находилась в межпозвоночном диске. Ее развитие было чревато потерей двигательной активности и фактической инвалидностью. Анастасия довела себя до такого состояния из-за неправильной диеты.
Девушка сбросила за год 20 килограммов, однако успокоиться на этом не смогла. Анастасия приняла решение: свести прием пищи к минимуму. В итоге она оказалась на операционном столе, сообщает "Подмосковье сегодня".
Хирургам удалось успешно прооперировать пациентку. Врачи отмечают: довольно часто экстремальные диеты у молодых женщин приводят к подобным результатам. Ограничения в пище приводят к ослаблению мышц, которые не уже могут выполнять роль "корсета". А потеря мышечного каркаса увеличила нагрузку на позвоночник, из-за чего возникли проблемы.
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