Россияне спустили выплаты на детей на погашение микрозаймов

Россияне спустили выплаты на детей на погашение микрозаймов
Фото: pixabay.com
Граждане ринулись отдавать долги со второй недели июня после длительного перерыва

Некоторые россияне, получив от государства выплаты на детей из-за пандемии коронавируса, потратили их на то, чтобы погасить свои задолженности перед микрозаймовыми организациями. К такому выводу пришли аналитики платежного сервиса CloudPayments.

Просмотрев данные множества компаний, специалисты, выяснили, что в апреле, когда только начал действовать режим самоизоляции, граждане стали намного реже возвращать онлайн микрозаймы. 

Однако после президент России Владмир Путин распорядился выдать семьям с детьми от 3 до 16 лет единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Россияне стали получать эту помощь из-за кризиса и пандемии в начале июня. А со второй недели этого месяца начался рост возврата микрозаймов. 

Как пишет РБК, аналитики зафиксировали всплески активности в даты, когда большая часть россиян получала пособия. То же самое произошло в начале июля, когда людям отправили вторые выплаты. 

С 29 июня по 5 июля объем возвратов был ниже на 9% базового уровня. А на следующей неделе уже меньше – 8%. Хуже всего ситуация с возвратом займов была на майские праздники и в начале июня, когда объем сократился на 20 – 30%. 

Эксперты отмечают, что во время массового возврата долгов во многих регионах страны уже снимались ограничительные меры – люди выходили на работу и чувствовали некую определенность. Этого не было в период карантина – россияне предпочитали оставлять у себя свободные деньги.

Полина ИВАНОВА

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