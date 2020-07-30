Специалисты рассказали, что пробовать ягоду на месте продажи не стоит

Эксперты рассказали, как правильно выбирать арбуз, чтобы избежать отравления. Не стоит покупать этот плод у продавцов, торгующих у автомагистрали. Также каждый покупатель имеет право попросить сертификат качества на данную ягоду.

Первое, на что нужно обратить внимание, – место и условия продажи арбуза. Оно должно находиться под навесом, а сам продукт на специальных стеллажах и укрыт, пояснили сотрудники Роспотребнадзора.

Стоит помнить и о том, что нельзя разрезать и пробовать арбуз на месте. Это легко может стать очагом для размножения микробов, предупреждает телеканал "360".

По заключениям специалистов, зрелый и качественный арбуз должен быть крупным, без трещин и вмятин, а его кожура – блестящей и яркой. На боку арбуза должно быть светло-желтое пятно, на котором он зрел на бахче. Есть и еще один способ определения качества ягоды. Необходимо ударить по арбузу ладонью. Если чувствуется вибрация - продукт хороший, передает "МИР24".

Чтобы не отравиться нитратами, нужно также правильно есть арбуз. Перед употреблением его стоит хорошенько помыть теплой водой. Хранить ягоду нужно строго в холодильнике и всего несколько часов. Достоверно определить содержание вредных веществ в угощении без лабораторного исследования нельзя. Но, если соблюдать все рекомендации экспертов, можно избежать негативных последствий.