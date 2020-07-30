Олимпийская чемпионка стала мамой во второй раз

Звезда синхронного плавания родила мальчика

Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина снова стала мамой. Спортсменка, которой сейчас 41 год, родила мальчика. Ребенка нарекли Петром. 

Брусникина поделилась, что очень переживала перед родами. Она уточнила, что решила завести ребенка в достаточно зрелом возрасте. Это и заставило спортсменку нервничать. 

Имя для малыша Ольга с супругом выбирали вместе. Пара не могла определиться до последнего, однако как только мальчик появился на свет, муж спортсменки настоял, чтобы его нарекли Петром. 

Сейчас Брусникина уже находится на даче в Чехове. Спортсменка себя отлично чувствует, информирует "Подмосковье сегодня"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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