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К августу садоводы уже собирают первые помидоры с грядок, но зачастую новые цветы на кустах образуются плохо, что влияет на качество урожая. Дело в том, что растениям просто не хватает питательных веществ, поэтому их необходим правильный уход.
Как подкармливать томаты в августе
В последний летний месяц нужно особенно тщательно следить за поливом и подкормкой помидоров. Напитать растения полезными микроэлементами и увеличить урожай в два раза поможет эффективное удобрение, которое легко можно приготовить в домашних условиях.
Подкармливать томаты необходимо вечером или в пасмурную погоду, опрыскав раствором растения. Удобрение должно покрыть все листья и ветви. Кроме того, такого средство подходит и для других овощных культур.
Рецепт удобрения для помидоров
Чтобы приготовить эффективную подкормку, нужно растворить 10 г борной кислоты в стакане горячей воды. Полученную смесь развести в 10 л холодной воды и добавить туда немного жидкого мыла, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Бешеный огород". Борная кислота восполнит нехватку питательных веществ, а мыло поможет удобрению держаться на листьях как можно дольше.
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