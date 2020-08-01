Как ухаживать за помидорами в августе: рецепт подкормки с жидким мылом

Как ухаживать за помидорами в августе: рецепт подкормки с жидким мылом
Фото: pixabay.com
Удобрение поможет увеличить урожай

К августу садоводы уже собирают первые помидоры с грядок, но зачастую новые цветы на кустах образуются плохо, что влияет на качество урожая. Дело в том, что растениям просто не хватает питательных веществ, поэтому их необходим правильный уход.

Как подкармливать томаты в августе

В последний летний месяц нужно особенно тщательно следить за поливом и подкормкой помидоров. Напитать растения полезными микроэлементами и увеличить урожай в два раза поможет эффективное удобрение, которое легко можно приготовить в домашних условиях.

Подкармливать томаты необходимо вечером или в пасмурную погоду, опрыскав раствором растения. Удобрение должно покрыть все листья и ветви. Кроме того, такого средство подходит и для других овощных культур.

Рецепт удобрения для помидоров

Чтобы приготовить эффективную подкормку, нужно растворить 10 г борной кислоты в стакане горячей воды. Полученную смесь развести в 10 л холодной воды и добавить туда немного жидкого мыла, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Бешеный огород". Борная кислота восполнит нехватку питательных веществ, а мыло поможет удобрению держаться на листьях как можно дольше.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как ускорить созревание помидоров.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Захваченные россияне нужны Киеву в качестве заложников - власти Украины

Совбез Незалежной призвал Киев в кратчайшие сроки воспользоваться таким "бонусом"

"Северный поток - 2" начнут достраивать в августе

Российскому проекту уже не помешают нерест трески и апелляции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей