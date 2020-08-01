Удобрение поможет увеличить урожай

К августу садоводы уже собирают первые помидоры с грядок, но зачастую новые цветы на кустах образуются плохо, что влияет на качество урожая. Дело в том, что растениям просто не хватает питательных веществ, поэтому их необходим правильный уход.

Как подкармливать томаты в августе

В последний летний месяц нужно особенно тщательно следить за поливом и подкормкой помидоров. Напитать растения полезными микроэлементами и увеличить урожай в два раза поможет эффективное удобрение, которое легко можно приготовить в домашних условиях.

Подкармливать томаты необходимо вечером или в пасмурную погоду, опрыскав раствором растения. Удобрение должно покрыть все листья и ветви. Кроме того, такого средство подходит и для других овощных культур.

Рецепт удобрения для помидоров

Чтобы приготовить эффективную подкормку, нужно растворить 10 г борной кислоты в стакане горячей воды. Полученную смесь развести в 10 л холодной воды и добавить туда немного жидкого мыла, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Бешеный огород". Борная кислота восполнит нехватку питательных веществ, а мыло поможет удобрению держаться на листьях как можно дольше.

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