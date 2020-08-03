Правительство продолжает работать над улучшением жилищных условий для россиян

Размер первоначального взноса по льготной ипотеке снизится до 15%. Об этом проинформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет "Интерфакс".

В ходе совещания с заместителями политик уточнил, что правительство продолжает работать над условиями льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.

Телеканал "360" напоминает, что о запуске программы льготного кредитования весной объявил президент РФ Владимир Путин. Она начала действовать с середины апреля и завершиться 1 ноября.