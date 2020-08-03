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Размер первоначального взноса по льготной ипотеке снизится до 15%. Об этом проинформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет "Интерфакс".
В ходе совещания с заместителями политик уточнил, что правительство продолжает работать над условиями льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
Телеканал "360" напоминает, что о запуске программы льготного кредитования весной объявил президент РФ Владимир Путин. Она начала действовать с середины апреля и завершиться 1 ноября.
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