В перечень вошли 160 новых препаратов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, по которому в стране увеличился список стратегически важных лекарств. Теперь эти препараты должны будут производиться на территории страны.

В список, который не менялся десять лет, вошли некоторые виды вакцин для профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям.

Полный перечень, возросший с 57 до 217 позиций, опубликован на сайте правительства РФ.