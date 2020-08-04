В России расширился список жизненно важных лекарств

В перечень вошли 160 новых препаратов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, по которому в стране увеличился список стратегически важных лекарств. Теперь эти препараты должны будут производиться на территории страны. 

В список, который не менялся десять лет, вошли некоторые виды вакцин для профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям.

Полный перечень, возросший с 57 до 217 позиций, опубликован на сайте правительства РФ. 

Светлана ТУЧКОВА

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