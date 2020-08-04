Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Курс евро перевалил за 87 рублей
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
585 новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, по которому в стране увеличился список стратегически важных лекарств. Теперь эти препараты должны будут производиться на территории страны.
В список, который не менялся десять лет, вошли некоторые виды вакцин для профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям.
Полный перечень, возросший с 57 до 217 позиций, опубликован на сайте правительства РФ.
Мероприятие переносили несколько раз
В старом интервью российского лидера нашли сигнал, указывающий на будущее полуострова