Их можно сделать, обратившись в поликлинику по месту жительства

Для того чтобы уберечь здоровье, женщинам рекомендуют проходить обследование на онкологическое заболевание шейки матки начиная с 28 лет.

Кроме этого, после 40 мужчинам и слабому полу нужно обследовать содержимое кишечника на наличие крови. Такие простые действия помогут сохранить здоровье – выявленные на ранней стадии заболевания лучше поддаются лечению.

Рекомендациями поделился главный эксперт Минздрава по онкологии Андрей Каприн. Наряду с этим, специалист рассказал, что в нашей стране заметно изменились возрастные границы для прохождения обследования на раковые заболевания.

Онколог добавил: для того, чтобы вовремя выявить рак шейки матки, россиянкам также следует делать маммографию начиная с 35 лет.

По поводу анализа на скрытую кровь в кишечнике Каприн отметил, что именно он помогает выявить раковые заболевания желудка и кишечника на первых стадиях, пишет "Комсомольская правда".



Для того чтобы пройти онкосрининг, россиянам достаточно обратиться в поликлинику, где терапевт назначит обследование, соответствующее возрасту пациента.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о простых способах профилактики рака.