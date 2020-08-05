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Для того чтобы уберечь здоровье, женщинам рекомендуют проходить обследование на онкологическое заболевание шейки матки начиная с 28 лет.
Кроме этого, после 40 мужчинам и слабому полу нужно обследовать содержимое кишечника на наличие крови. Такие простые действия помогут сохранить здоровье – выявленные на ранней стадии заболевания лучше поддаются лечению.
Рекомендациями поделился главный эксперт Минздрава по онкологии Андрей Каприн. Наряду с этим, специалист рассказал, что в нашей стране заметно изменились возрастные границы для прохождения обследования на раковые заболевания.
Онколог добавил: для того, чтобы вовремя выявить рак шейки матки, россиянкам также следует делать маммографию начиная с 35 лет.
По поводу анализа на скрытую кровь в кишечнике Каприн отметил, что именно он помогает выявить раковые заболевания желудка и кишечника на
первых стадиях, пишет "Комсомольская правда".
Для того чтобы пройти онкосрининг, россиянам достаточно обратиться в поликлинику, где терапевт назначит обследование, соответствующее возрасту пациента.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о простых способах профилактики рака.
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