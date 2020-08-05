Молодой человек не понял, чем привлек внимание исполнителя

Всемирно известный рэпер Дрейк подписался в социальной сети на плиточника из Химок Дмитрия Дроздова. Молодой человек не знает, чем привлек внимание певца, пишет "Подмосковье сегодня".

Дмитрий занимается укладкой плитки уже 10 лет вместе со своей командой. Рабочий признается, что композиции Дрейка не слушает, чаще всего работает просто под радио.

Молодой человек активно продвигает сою компанию в интернете. Он обратил внимание, что в последние несколько дней на него начали гораздо активнее подписываться люди. Уточняется, что жизнь Дроздова после нахлынувшей славы не сильно изменилась.